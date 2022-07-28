Никогда на украинском не пела: как Pianoбой за два часа научил Элли Голдинг "Червоній калині"

На втором Саммите первых леди и джентльменов, состоявшемся в Киеве 23 июля, Элли Голдинг в дуэте с Pianoбой спела "Ой, у лузі червона калина". Музыкант признался, что украинскую песню она разучила за два часа.

В Киев суперпопулярная британская певица Элли Голдинг приехала, чтобы сказать речь на втором саммите Зеленской. Однако не могла не спеть, ведь эта "идея летала в воздухе". Солист Pianoбой предложил ей исполнить "Ой, у лузі червона калина", которая благодаря Хлывнюку из "Бумбокса" стала гимном борьбы с россией.

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Как Элли Голдинг запела по-украински за два часа

Мы все понимаем, что сейчас "Червона калина" – это всемирный музыкальный символ нашей борьбы. Я объяснил ей, что это за песня. И буквально за два часа до выступления мы ее подготовили. Это было непросто, ведь она британская певица и никогда на украинском не пела. Мне кажется, что получилось хорошо,

– высказался Pianoбой.

Однако добавил, что на саммите Элли Голдинг переволновалась, на репетиции во лобби отеля она якобы звучала лучше.

"У нее очень красивый, нежный голос, мы сделали специально под нее эту версию. Мне кажется, это хорошо, когда украинскую песню поют очень по-разному в мире. Каждая версия имеет право на существование и делает что-то для Украины", – добавил Дмитрий. Шуров.

Он хочет, чтобы вскоре по-украински на своих концертах спели и Imagine Dragons, и Мадонна, ведь знаменитая Элли Голдинг не побоялась публичной ошибки и сделала все, чтобы поддержать Украину.

Если бы Мадонна спела "Два перстені", Imagine Dragons – почему бы не спеть "Кохана" или "Мальви"? Я думаю, что к этому все идет,

– с улыбкой заявил Дмитрий Шуров.