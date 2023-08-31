У меня еще не было такой стрижки, – Эктор Хименес-Браво об изменении имиджа и пересадке волос

Недавно ресторатор Эктор Хименес-Браво кардинально сменил имидж. Он побрился налысо и подстриг бороду. Такие изменения удивили фанов.

В то же время и без экспериментов с внешностью шеф-повар оставался кумиром миллионов украинцев. Эксклюзивно для 24 Канала Эктор рассказал, что именно побудило его отважиться на перемены.

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Почему Эктор Хименес-Браво решился на изменения в имидже

Выяснилось, что кулинар решил сделать операцию по пересадке волос. Именно для этого ему нужно было полностью побрить волосы на голове. Эктор раньше уже делал такую операцию, однако тогда результат был не слишком успешным. Несмотря на это, ресторатор решился на это снова, поскольку боится остаться без волос. К счастью, последняя операция была удачна и мужчина доволен результатом.

Я и раньше делал пересадку волос, но не был доволен результатом. А в этот раз попробовал и все идеально. Самая большая травма – остаться без волос. У меня никогда не было такой стрижки,

– рассказал кулинар.

Эктор также добавил, что всем родным очень понравилось, когда он был без волос. В частности, мама сказала, что повар помолодел. Девушке тоже очень понравилось.

Здесь следует отметить, что в семье судьи кулинарного шоу распространены проблемы с волосами. Отец Эктора облысел в 30 лет, у его старшего брата почти нет волос. Сам Эктор очень стеснялся отсутствия волос на затылке.

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