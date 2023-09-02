Это был шок, – Эктор Хименес-Браво поделился впечатлениями о награде от Залужного
Известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво недавно получил награду от Валерия Залужного "За содействии войску". Все потому, что кулинар делает много благотворительных дел.
Звездный повар в соцсетях уже хвастался наградой от Залужного. Теперь в интервью 24 Канала Эктор подробнее рассказал об этом и своей благотворительной деятельности.
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Хименес-Браво признается, что не ожидал получить награду за свою работу.
Для меня награда – это шок. Я никогда не ожидал получить ее. Делал, потому что хотел делать. Когда я узнал об этой награде то сказал маме: "Если я завтра умру, то умру счастливым". Для меня это гораздо лучше, чем быть номер один в своей сфере или в телевизионных рейтингах, чем быть богатым. Лучше, чем много домов и редких автомобилей. Это лучше всего. И я продолжаю помогать, потому что хочу это делать,
– высказался Эктор.
Хименес-Браво получил награду от Залужного / Фото с его инстаграммы
Как Эктор помогает в войне
Он напомнил, что в начале войны его рестораны готовили для военных, пенсионеров и других людей. Также заведения BAO и NAM собирают средства, которые затем идут на протезы украинским бойцам в рамках благотворительного проекта "Протезы для несокрушимых".
"На телевидении постоянно подчеркиваем, что нужно приглашать наших солдат, говорить о войне, чтобы люди не забывали, что борьба продолжается. Помогают и социальные сети. Я пытаюсь привлекать разные бизнесы, известные компании, чтобы закрывать потребности наших бойцов, возить на передовую то, что им нужно", – признался Эктор.
По его мнению, такие сотрудничества удачные, все видят, на что идут их деньги, потому что он всегда публикует отчеты.Полное интервью с Эктором Хименесом-Браво читайте в рамках проекта "Интервью24"
Почему Эктор Хименес-Браво живет в Украине.
- Звездный повар имеет украинское гражданство, он приобрел его в мае 2021 года. Сейчас Эктор также пытается общаться на государственном языке, потому что не хочет говорить на языке оккупанта.
- Сам Эктор Хименес Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили его занять место судьи на проекте "МастерШеф". Он согласился и уже больше 12 лет живет в Украине. Даже полномасштабное вторжение не заставило его покинуть нашу страну.
- Раньше кулинар признавался, что очень любит Украину. В настоящее время он живет недалеко от Киева в частном доме.