В уничтоженном Мариуполе: эксведущий "Рассмеши комика" снял выпуск для пропагандистского канала

Известный белорусский телеведущий Дмитрий Шепелев, который ранее снимался в программе "Рассмеши комика" с Владимиром Зеленским и Михаилом Галустяном, приехал в оккупированный Мариуполь. Там он снимал один из выпусков шоу для "Россия 1".

Дмитрий стал ведущим новой телевизионной программы "В кругу друзей". Это шоу будет рассказывать о животных.

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Дмитрий Шепелев снимается в российском шоу

Известно, что премьера телепрограммы прошла вчера, 9 сентября. Из анонса нового выпуска стало известно, что ведущий отправился в Мариуполь.

Готовясь к передаче, я просмотрел большое количество материалов, посвященных животным, узнал, что рядом есть очень большое и важное убежище, где собраны домашние животные, прежде всего собаки, которые остались без хозяев из-за военных действий,

– заявил Шепелев.



Дмитрий Шепелев приехал в Мариуполь снимать выпуск для шоу / Скриншот с видео

"В кругу друзей": анонс российского шоу