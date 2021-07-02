Через переїзд принца Гаррі до США, його скандальні інтерв'ю проти королівської сім'ї та інші фактори, стосунки герцога з принцом Вільямом погіршилося. Брати вкрай мало спілкувалися упродовж 2 років, але відклали конфлікт заради відкриття пам'ятника принцесі Діани.

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Якими були емоції Гаррі та Вільяма

Відкриваючи статую в Затонулому саду, брати стояли поруч. Експерт з мови тіла Робін Кермоуд вважає, що принц Вільям у цей момент нагадав свого покійного дідуся герцога Единбурзького. Він поводився як поважний, злегка зухвалий діяч, який виконує "сильну, впевнену в собі державну роль".

Водночас принц Гаррі, за словами експерта, почувався не дуже комфортно, хоч і намагався поводитися спокійно. Про це свідчило його неприродне жестикулювання та стиснута щелепа. Однак, коли брати прибули на територію Кенсінгтонського палацу, то виявили синхронність у поведінці.

Вони йшли в однаковому темпі, віддзеркалюючи рухи рук і тіла. Але Вільям, схоже, більше знає про камери, ніж Гаррі. Тут він дуже схожий на старшого брата. Його мова тіла є більш офіційною, ніж у Гаррі, підкреслена його застібнутим піджаком. Загалом він більше усвідомлює важливість цієї зустрічі,

– додав експерт.

Робін Кермоуд розповів, що принц Гаррі виглядав більш розслабленим, майже безтурботним. Також він яскраво рухав рукою, тоді як принц Вільям був лаконічним і демонстрував "традиційну позу лідера або статусного чоловіка".

"Між ними потужний зв'язок", – експерт

Попри часткову напруженість між братами, експерт з мови тіла наголосив, що брати не показали швидкоплинних спалахів емоцій, ймовірно, вони не відчували гніву та не намагалися нещиро демонструвати спокій. Особливо відвертим перед камерою був принц Вільям.

Робін додав, що принц Гаррі, попри його довгу відсутність у Великій Британії та відмову від виконань королівських обов'язків, поводився як повноцінний член монаршої родини. При цьому між братами був помітний зв'язок.

З очного контакту та невербальної комунікації, яка була помітна між ними, було ясно, що вони мають дуже потужний зв'язок, і я вірю, незалежно від ситуації, вони, безсумнівно, залишатимуться підтримкою один одного, незважаючи на минулі розбіжності,

– наголосив експерт.



Принц Гаррі й принц Вільям на відкритті пам'ятника принцеси Діани / Фото Getty Images