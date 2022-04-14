Эксдружина Дмитрия Ступки показала нового любимого: волшебное фото жениха

Актер Дмитрий Ступка расстался с блоггершей Полиной Логуновой. Недавно женщина сообщила о помолвке, а теперь показала фото нового избранника.

Уже несколько месяцев Полина вместе с дочерью Богданой проживает в Соединенных Штатах Америки. Сначала вместе с ними жил Дмитрий, однако впоследствии он вернулся в Киев.

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Полина Логунова показала жениха

Несколько дней назад стало известно, что в США у Полины есть новый любимый, который уже успел ей сделать предложение. Теперь она опубликовала фото, на котором позирует с женихом. На лицах влюбленных сияют искренние улыбки. Они счастливы позировали на берегу океана.

Логунова лаконично подписала фото, добавив эмоджи в виде сердечка. Пока она не рассекречивает своего избранника, не рассказывает когда и где познакомилась с ним.



Полина Логунова с женихом / Фото из инстаграмма Полины Логуновой

, Логунова и Ступка поженились в 2016 году. Через год у них родилась дочь Богдана. В начале 2021 года Полина заявила, что развивается и зарабатывает гораздо больше, чем мужчина. Она подчеркнула, что много работает, чтобы обеспечить себе и дочери красивую жизнь, и готова расстаться с любимым , если он не вырастет.

В комментариях под новым постом подписчики Логуновой засыпают ее комплиментами и желают счастья в личной жизни.