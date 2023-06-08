Думала, что буду умирать: экс-жена Остапчука назвала диагноз, из-за которого чуть не удалили почку

Вторая жена Остапчука Кристина Горняк уже рассказывала о проблемах со здоровьем, из-за которых врачи советовали ей удалить почку. Теперь она назвала диагноз и призналась, что думала о смерти.

Три недели назад Кристине Горняк был поставлен диагноз – гидронефроз 4 степени, атрофия лоханок левой почки. После этих слов экс-жена Остапчука была в тревожном состоянии, пока в Вене не нашла своего врача.

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Кристина Горняк рассказала о своем диагнозе

Вердикт в Украине сразу – удаление почки. После этих слов я просто упала в самый низ эмоционально, как только человек может упасть. Я плакала и думала, что все, я буду умирать, что жизнь кончается. Хотя я никому это не показала почти,

– поделилась Кристина.

В Вене блогерша нашла специалиста, который диагностировал, что почка работает на 30%, поэтому удалять ее не нужно, он попытается ее спасти. Именно благодаря этому врачу Кристина "живет как здоровый человек".

"Эта болезнь не проявляется никак. Все анализы у меня как у здорового человека, абсолютно все. УЗИ я делала тоже постоянно, но сначала мне говорили, что у меня киста в почке, чтобы я наблюдала, и только два последних врача сказали, что надо к урологу, срочно", – прокомментировала она.

Кроме того, Кристина Горняк похвасталась, что ее поддерживают не только родители, друзья и подруги, но и любимый мужчина. Он якобы "постоянно протягивает руку помощи и посещает вместе с ней всех врачей". Бойфренд говорит ей: "Такие, как ты живут долго, ты будешь жить 100 лет".