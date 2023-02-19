Кристина Остапчук рассказала, что сделала с дорогими подарками от шоумена

Со второй женой Кристиной Владимир Остапчук был вместе около трех лет. Он возил ее на дорогие курорты и покупал бренды. Женщина рассказала, что сделала с этими подарками после того, как он закрутил роман с 22-летней Катей.

Владимир Остапчук балует брендами новую любимую, даря Celine на первый День святого Валентина, поэтому на подарки Кристине денег тоже не жалел. Удивительно, но все презенты от бывшего она бережет.

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Экс-жена Остапчука рассказала, где подарки от него

Кто-то из подписчиков Кристины заметил и поинтересовался: "Вы подарки Владимира, смотрю, носите. Не выкинули?" Она запостила фото с пакетом от французского дома моды Hermès и призналась, что не будет выбрасывать ничего из того, что получила от Остапчука.

А зачем что-то выбрасывать? Я ношу все подарки, которые мне дарят. Потому что они от сердца и от души,

– прокомментировала Кристина Остапчук.

Кристина Остапчук о подарках от ведущего / Фото с инстаграм-сторис

Кстати, на выходные из Вены Кристина Остапчук полетела в город Марбелья в Испании. Там она гуляла с подругами по бутикам – Hermès, Zara. Так что фолловеров интересует, откуда у нее деньги на такой люксовый отдых.

"А что именно вас интересует о моих деньгах? Если честно, я сама не считаю чужие финансы, и потому не очень понимаю, когда люди спрашивают о моих", – написала Кристина в сторис.

Кристина Остапчук о деньгах / Фото с инстаграм-сторис

Интересно, ранее блогерша рассказывала, что в месяц тратит на себя до 60 тысяч гривен, а если покупает вещи, то еще больше. Однако содержанкой Остапчука она не была, потому что "всегда считала, что женщина должна быть самодостаточной, чтобы не просить и не зависеть". Поэтому когда шоумен вкладывался в строительство дома под Киевом, она покупала продукты, платила за коммуналку и паркинг.

Напомним, в декабре, после того, как их разрыв всплыл в сети, Кристина Остапчук комментировала, что с домом "все ок, он стоит на своем месте", но ремонт к тому времени остановили. Пока неизвестно, как они поделили имущество.