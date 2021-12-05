Экс-участник "Танцев со звездами" Алексей Суровцев разошелся с девушкой
Источник:инстаграм Алексея Суровцева
Украинский актер и бывший участник "Танцев со звездами" Алексей Суровцев сообщил, что разошелся с любимой девушкой. Отношения пары длились более 2 лет.
Актер и чемпион Украины по стриптизу Алексей Суровцев быстро покинул проект "Танцы со звездами". На днях его постигло еще одно поражение, но в этот раз в личной жизни.
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Алексей Суровцев разошёлся с любимой
Артист опубликовал сообщение в сети, из которого стало ясно, что мужчина расстался с девушкой, Анной Скворцовой – призером чемпионатов Европы и мира по фитнесу и бодибилдингу. Он показал черно-белое фото пары.
Причиной разрыва стало то, что их отношения были похожи на экстремальные горки, но без поддержки и понимания друг друга.
Благодарю тебя за все. За то, что заботилась, любила. За то, что сходили с ума вместе. Но мы так и не научились смотреть в одном направлении, а смотрели друг на друга. Не научились понимать и поддерживать…Экстремальные американские горки закончились потому что один из нас не смог этого выдержать и захотел сойти,
– написал Алексей Суровцев.
Актер добавил, что желает Анне быть счастливой. Он также попросил подписчиков не задавать ему вопросы.
Пара Суровцева и Анны Скворцовой
Об отношениях звезд известно немного. Они часто делились общими кадрами в инстаграме, публикуя иногда откровенные снимки. В апреле Алексей и Анна отметили 2 года отношений.
Текст публикации Алексея Суровцева
Благодарю тебя за все. За то, что заботилась, любила. За то, что сходили с ума вместе. Но мы так и не научились смотреть в одном направлении, а смотрели друг на друга. Не научились понимать и поддерживать…Экстремальные американские горки закончились потому что один из нас не смог этого выдержать и захотел сойти. Будь счастлива. От души…
Ps, прошу не задавать глупые вопросы