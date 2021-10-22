Экс-участница "НеАнгелов" Вика призналась, с кем из звездных мужчин закрутила бы роман

35-летняя экс-участница "НеАнгелов" Виктория Смеюха не была замужем. Она тщательно скрывает свою личную жизнь, но, похоже, часто меняет бойфрендов. Певица рассказала, что была бы не против закрутить роман с несколькими звездными мужчинами. Их имена узнавайте далее.

Бывшая коллега Славы Каминской в дуэте "НеАнгелы" не скрывает, что ей симпатизируют немало знаменитых холостяков. В качестве своего избранника Виктория Смеюха видит Дзидзьо, Виталия Козловского, Макса Барских, Евгения Клопотенка и даже Олега Винника.

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Дзидзьо

Певица рассказала, что разведенный Дзидзьо предлагал сыграть его жену в будущей киноленте. Судя по всему, предложение коллеги она восприняла серьезно. Экс-участница "НеАнгелов" призналась, что артист ей очень импонирует.

В жизни он серьезный, мне это очень импонирует. Мне очень близка эта история, я сама здравомыслящая. Мне нравятся люди, которые умеют не только посмеяться, пошутить, но и быть в своем мире, вынашивать идеи,

– поделилась Вика Смеюха.

Она добавила, что не отказалась бы от свидания с Дзидзьо. Правда, звезда не готова проявлять инициативу, поэтому все в руках певца.

Дзидзьо уверяет, что не успел влюбиться . После развода с певицей SLAVIA он с головой в работе и у него нет времени на романтику.



Экс-участница группы "НеАнгелы" Вика Смеюха / Фото с инстаграма певицы

Евгений Клопотенко

Виктория Смеюха считает шеф-повара интересной личностью, но отношения с ним начинала бы с дружбы. Она не уверена, что сможет мириться с его постоянными фейерверками.

"Хороший парень, я бы подружилась, не прочь пообщаться. Классный, очень энергичный, эмоциональный, очень интересная личность", – прокомментировала экс-участница "НеАнгелов".

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Виталий Козловский

Певец тщательно скрывает все, что связано с чувствами и влюбленностью. В СМИ годами ходят слухи о его романе с концертным директором Юлей Бакуменко, но Виталий Козловский упорно отказывается их комментировать. Неизвестно холостяк ли он, однако Виктория Смеюха видит себя рядом с ним.

"Очень интересный, очень мужественный и классный мужчина со своим мнением", – заявила артистка.

Макс Барских

Экс-участница "НеАнгелов" обожает его как артиста и как личность. "Я его как человека люблю. С Максом тоже могла бы быть, потому что он добрый, талантливый, успешный", – аргументировала девушка.

Позитив

По словам Виктории Смеюхи, она тесно общается с экс-женой Позитива Анной Андрейчук. Поэтому знает, что мужчина время от времени злоупотребляет алкоголем. Звезда не хотела бы, чтобы ее бойфренд выпивал или курил, поэтому рэпер – не ее типаж.

"Мне импонирует Позитив, но, скажу честно, у него есть вредная привычка. Я так понимаю, что он злоупотребляет иногда. Возможно, сейчас он другой", – отметила певица.