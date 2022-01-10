Экс-супруга Дзидзьо отдыхает на Кубе: какую известную достопримечательность посетила SLAVIA
Источник:инстаграм SLAVIA
Звездные каникулы в разгаре. Бывшая жена певца Дзидзьо – Ярослава улетела на Кубу. Там SLAVIA посетила дом-музей Эрнеста Хемингуэя и поделилась кадрами с места с поклонниками.
Большинство украинских звезд отправились в тёплые страны. Среди популярных направлений этой зимой оказалась Куба. Там отдыхает бывшая жена Дзидзьо – певица SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Хома).
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SLAVIA посетила дом Эрнеста Хемингуэя
Знаменитость побывала в доме, где когда-то жил всемирно-известный писалеть Эрнест Хемингуэй. Сейчас это музей, где может побывать каждый желающий. Писатель прожил в доме два последних десятилетия своей жизни. Там он написал знаменитую повесть "Старик и море".
В доме все остается так же, как было при Хемингуэе. Туристы словно приезжают в гости к писателю, чтобы своими глазами увидеть каждый уголок его дома. Сохранилась даже пишущая машинка писателя. SLAVIA сняла несколько коротких роликов, которые опубликовала в сети. Так она вместе с поклонниками испытала незабываемые эмоции.
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