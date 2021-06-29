Экс-муж Меган Маркл станет отцом во второй раз: фото с беременной женой и дочерью
Источник:инстаграм Тревора Энгельсона
Бывший муж Меган Маркл Тревор Энгельсон ждет пополнения в семье. Жена кинопродюсера беременна во второй раз! Малыш появится на свет уже осенью.
Первым о беременности жены Тревора Энгельсона сообщило издание Us Weekly. После того, как информация всплыла в сети, экс-муж Меган Маркл раскрыл семейную тайну в личном профиле в инстаграме. Он опубликовал трогательное фото с женой и дочкой на плечах. Кадр был сделан на заднем дворе их нового дома в Беверли-Хиллз.
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Детская тема такая красивая, продолжим. Мы сделаем это снова. Ждите уже этой осенью,
– помпезно объявил кинопродюсер.
Тревор Энгельсон с беременной женой и дочкой / Фото из инстаграма продюсера
Если верить сообщениям инсайдеров, осенью этого года у 44-летнего Тревора Энгельсона и 34-летней Трейси Курлянд снова родится дочь. Первенец пары Форд появился на свет в августе 2020 года. Сейчас девочке 10 месяцев.
Так, экс-муж догоняет Меган Маркл, которая в этом месяце стала мамой во второй раз. У королевской пары родилась дочь Лилибет.
Какими были отношения Меган Маркл и Тревора Энгельсона
- Эксы познакомились в 2004 году. Актриса и голливудский продюсер долгое время встречались, а в 2011 году заключили официальный брак. Свадьбу влюбленные сыграли на Ямайке, пригласив ближайших родственников и друзей.
- Через два года семейной жизни Меган Маркл и Тревор Энгельсон подали на развод. Причиной разрыва называли съемки актрисы в сериале "Форс-мажоры", из-за которых она жила на две страны и редко виделась с мужем.
- После знакомства с принцем Гарри Меган прервала общение с бывшим и даже вернула ему обручальное кольцо по почте. Инсайдеры уверяют, что кинопродюсер не вспоминает о первой жене, ведь очень счастлив во втором браке.