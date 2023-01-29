Экс-муж Дженнифер Лопес Марк Энтони женился на 23-летней модели, – СМИ

Американский певец и экс-муж Дженнифер Лопес Марк Энтони женился в четвертый раз. Он заключил брак с парагвайской фотомоделью Надеждой Феррейрой. Ей 23, а ему 54 года.

Марк Энтони сделал предложение юной возлюбленной еще в мае прошлого года, а 28 января они вслед за Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком сыграли свадьбу. Церемония была тайной, молодожены еще не подтвердили ее, но СМИ уже узнали все подробности.

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Экс-муж Лопес Марк Энтони женился на 23-летней модели

Марк Энтони и Надя Феррейра устроили роскошную свадьбу в Художественном музее Перес в Майами. Их женил мэр города Фрэнсис Суарес, а свидетелями церемонии были мировые звезды – Малума, Дэвид Бекхэм, Сальма Гаек, Лин Мануэль Миранда, Луис Фонси, Ромео Сантос и другие.

Интересно, что ни Дженнифер Лопес, ни их общих детей – Эмми и Максимилиана – среди гостей не было. Это несмотря на то, что звезда называла бывшего "лучшим другом". В то время как взрослых сыновей от актрисы Даянары Торрес певец пригласил.

Союз певца и фотомодели благословил Папа Римский, и только после этого они обменялись обетами и поцелуем. По словам инсайдеров, невеста была одета в романтическое платье от Galia Lahav с кружевом и длинным шлейфом, а Марк Энтони – в костюм от Christian Dior.

Марк Энтони с Надеждой Феррейрой / Фото из инстаграма модели

Напомним, 54-летний Марк Энтони уже был женат трижды – с "Мисс Вселенная 1993" Даянарой Торрес, суперзвездой Дженнифер Лопес и венесуэльской моделью Шеннон де Лимой, известной благодаря международному конкурсу красоты "Мисс Земля 2005". Четвертая жена артиста Надя Феррейра, кстати, тоже титулованная модель. Она заняла второе место на "Мисс Вселенная 2021", уступив победу Гарнааз Сандгу из Индии.