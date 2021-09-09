Эффектная Кайли Дженнер впервые после новостей о беременности вышла в свет

Американская светская львица Кайли Дженнер на днях рассказала всему миру, что ждет появления второго малыша от Трэвиса Скотта. Если первую беременность она скрывала, то вторую смело демонстрирует на публике.

Первый выход Кайли во время второй беременности

Для первого выхода после объявления беременности Кайли надела сексуальное платье белого цвета мини-длины. Оно плотно прилегало к фигуре и тем самым подчеркивало ее округлый живот. Взгляд поклонников притягивали стройные ноги Дженнер и глубокое декольте платья.

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Для завершения стильного образа Кайли надела длинное белое пальто, туфли с прозрачными вставками, белую сумочку и черные очки с серебристой окантовкой. На лице звездной мамочки можно увидеть яркий макияж, а вот волосы Кайли были пышными и распущенными. Светский выход состоялся вечером 8 сентября в Нью-Йорке.



Кайли Дженнер вышла в свет после объявления о второй беременности / Фото Getty Images

В сети девушка уже обнародовала снимки нового образа, которые сделала в собственном доме перед выходом. Так она сумела собрать тысячи комплиментов и более шести миллионов лайков.

Молодая мамочка Кайли Дженнер / Фото из инстаграма модели

Что известно о личной жизни Кайли