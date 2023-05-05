Из-за этого мог завершить карьеру: певец Эд Ширан выиграл дело о плагиате в своей песне

Британский певец Эд Ширан наконец-то выиграл судебное дело об авторских правах на свою песню Thinking Out Loud 2014 года. Суд Нью-Йорка признал, что он не копировал слова из композиции Let's Get It On Марвина Гея.

Ранее певец обещал, что завершит музыкальную карьеру, если проиграет это дело и его сделают виновным в плагиате. В апреле Ширан посетил слушание по своему делу.

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Что известно об иске против артиста

Еще в 2017 году в суд обратились наследники Эда Таунсенда, бывший соавтором песни Let's Get It On (1973 года выпуска). Родственники утверждали, что Ширан и его лейбл должны им деньги за нарушение авторских прав.

Тогда слушания откладывали из-за пандемии коронавируса. В заседаниях принимал участие и сам Эд Ширан. Интересно, что он даже исполнил на гитаре в зале суда первую версию своей песни, чтобы доказать, что вместе с соавторкой Эми Вадж создал композицию самостоятельно.

Оба трека созданы в одинаковой последовательности четырех аккордов. Ширан и его команда не отрицали, что аккорды действительно похожи, но отмечали, что это обычные музыкальные блоки, которые есть в разных песнях.

Ширан выиграл суд

Британских певцов даже думал о завершении карьеры, если бы его сочли виновным в плагиате. Но все же присяжные встали на его сторону.

Похоже, мне все-таки не придется уходить на пенсию. Но я одновременно совершенно разочарован тем, что подобные безосновательные претензии вообще допускаются в суд,

– сказал Эд Ширан.

Интересно, что по завершении судебного процесса артист подошел к дочери Таунсенда Кэтрин на короткий разговор. Женщина потом рассказала, была рада поговорить с певцом один на один, а также сказала, что артист пригласил ее на свой концерт.

Напомним, что Эда Ширана не в первый раз обвиняли в плагиате. В 2022 году артист выиграл дело в британском суде по его другому хиту — Shape of You.

Эд Ширан является одним из самых богатых музыкальных артистов. Его состояние по состоянию на 2023 год оценивается в 200 миллионов долларов. Отметим, что в ноябре прошлого года Ширан приезжал в Украину, чтобы снять клип. Впоследствии он презентовал ролик и поддержал Украину.