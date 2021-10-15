Во время подкаста радиостанции SiriusXM 53-летний Дэниел Крейг рассказал, что любит посещать гей-бары, поскольку там находится значительно меньше агрессивных мужчин, и он реже встревает в конфликты.

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Сколько себя помню, я хожу в гей-бары. В этих местах я гораздо реже ввязываюсь в конфликты и драки... В гей-барах люди очень спокойные. Здесь не нужно заявлять о своих сексуальных предпочтениях или ориентации. Это место очень безопасное – я мог встретить девушек, которые приходили по той же причине,

– поделился Крейг.

Что касается истории, когда его и друга Брюса Бозза "застали" вместе в гей-баре 11 лет назад, то звезда "бондианы" поделился, что тогда он просто с ним общался.

"Это очень странная ситуация, потому что нас якобы "поймали". Но мы не делали ничего плохого", – отметил Крейг.

Что известно о личной жизни Крейга