Моя країна не впаде на коліна: Ярмак перевыпустил свой главный трек по-украински – видео до слез

Украинский рэпер Александр Ярмак объединился с коллегой TOF и перезаписал свой легендарный хит "Моя страна не упадёт на колени", который выпустил в 2014 году. Так, трек, на котором выросли тысячи воинов, защищающих нашу страну от оккупантов, зазвучал соловьиной.

Песня, которая была гимном Евромайдана, 25 августа 2022 года обрела новую жизнь. Свой главный хит "22", написанный к 22 годовщине независимости, Ярмак презентовал на украинском. Теперь он называется "Моя країна".

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Ярмак перевыпустил на украинском свой хит "Моя страна не упадёт на колени"

На песне "22" выросли сотни тысяч воинов и борцов, сегодня защищающих нашу страну. Надеюсь, эта песня поможет на светлых ценностях вырасти новому поколению, которое построит наше прекрасное государство до уровня одной из лучших в мире,

– объяснил свой месседж Ярмак.

Он добавил, что горд жить с людьми, которые непременно победят кровожадного врага.

"Новая эпоха, но старая боль и неизменная любовь и вера в нашу прекрасную страну. Несмотря на всю сложность момента, я счастлив жить среди таких прекрасных людей, обреченных на победу", – написал Ярмак.

Yarmak, TOF – Моя країна: смотрите видео онлайн

Как сеть отреагировала на новый хит Ярмака "Моя країна"