Маша Полякова, которая также начала музыкальную карьеру вслед за звездной мамочкой, обнародовала новое фото на своей странице. Она поделилась с поклонниками вариантом смены имиджа.

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Новый образ Маши Поляковой

Дочь Оли Поляковой сделала фотографию в лесу между деревьями. Она позировала перед объективом в легком весеннем платье с голубым цветочным принтом без бретелек. Маша откинула голову назад, демонстрируя новую прическу.

Вероятно, девушка просто собрала волосы и заправила концы в платье, чтобы представить, как бы она выглядела с каре. Ведь знаменитая мама Маши выступает категорически против того, чтобы она обрезала свои длинные волосы, которые отросли уже до талии. Впрочем, ранее Оля Полякова позволила дочке покраситься в рыжий цвет. К тому же певица сделала это самостоятельно.

На лице Маши Поляковой красуется довольно яркий макияж. Девушка подчеркнула глаза оранжевыми тенями и длинными черными стрелками. Также она накрасила губы помадой в тон.



Маша Полякова в новом образе / Фото из инстаграма Маши Поляковой

Реакция сети

Поклонники дочери Оли Поляковой в основном положительно реагируют на смену имиджа девушки. Даже сама певица прокомментировала сообщение:

"Красивая как весна";

"Супер";

"Тебе очень идет";

"Прикольно";

"Очаровательно".

И многие из поклонников выступают против того, чтобы Маша обрезала свои длинные волосы: