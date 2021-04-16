Маша Полякова, которая также начала музыкальную карьеру вслед за звездной мамочкой, обнародовала новое фото на своей странице. Она поделилась с поклонниками вариантом смены имиджа.
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Новый образ Маши Поляковой
Дочь Оли Поляковой сделала фотографию в лесу между деревьями. Она позировала перед объективом в легком весеннем платье с голубым цветочным принтом без бретелек. Маша откинула голову назад, демонстрируя новую прическу.
Вероятно, девушка просто собрала волосы и заправила концы в платье, чтобы представить, как бы она выглядела с каре. Ведь знаменитая мама Маши выступает категорически против того, чтобы она обрезала свои длинные волосы, которые отросли уже до талии. Впрочем, ранее Оля Полякова позволила дочке покраситься в рыжий цвет. К тому же певица сделала это самостоятельно.
На лице Маши Поляковой красуется довольно яркий макияж. Девушка подчеркнула глаза оранжевыми тенями и длинными черными стрелками. Также она накрасила губы помадой в тон.
Маша Полякова в новом образе / Фото из инстаграма Маши Поляковой
Реакция сети
Поклонники дочери Оли Поляковой в основном положительно реагируют на смену имиджа девушки. Даже сама певица прокомментировала сообщение:
- "Красивая как весна";
- "Супер";
- "Тебе очень идет";
- "Прикольно";
- "Очаровательно".
И многие из поклонников выступают против того, чтобы Маша обрезала свои длинные волосы:
- "Не очень";
- "Это не каре, а собранные волосы под платье";
- "Мне кажется, что ты спрятала волосы. Надеюсь на это".