Яркие цвета и смелые сочетания: роскошные образы Лилии Ребрик в брючных костюмах

Успешная украинская телеведущая Лилия Ребрик почти ежедневно делится с поклонниками фото, на которых демонстрирует разнообразные образы. Для выходов в свет она часто примеряет брючные костюмы, которые имеют невероятный вид. Подборку лучших аутфитов смотрите на Showbiz 24.

Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик активно участвует в съемках. Поэтому звезде важно иметь элегантный вид и одеваться стильно. Трендовые брючные костюмы – безупречный вариант для посещения светских мероприятий, романтических свиданий или обычных прогулок. Актриса часто примеряет именно такие варианты наряда.

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Лилия Ребрик обычно выбирает универсальные модели, которые будут удобными и в то же время изысканными. Обычно знаменитость совмещает топ, жакет и брюки одного цвета – нежно-розового, черного, белого, лимонного. Однако этим летом она также поразила образом в полосатом костюме, а также показывала трендовые сочетания оттенков.

Часто телеведущая выбирает жакет-кимоно – он удлиненный и имеет пояс, акцентирующий на талии. Лилия Ребрик призывает не отказываться и от костюмов с принтами, которые имеют по-особенному эффектный вид.

Обычно актриса сочетает наряды с туфлями-лодочками на каблуке, которые выбирает в тон к наряду. Самым важным аксессуаром для звезды являются серьги. Лилия Ребрик украшает уши массивными подвесками, однако серьги-камушки будут удачными для более сдержанных look. Сумочки необязательно должны быть одного цвета с костюмом, но они также хорошо дополнят аутфит. Предлагаем посмотреть, как Лилия Ребрик надевает брючные костюмы.

Лучшие образы Лилии Ребрик в брючных костюмах