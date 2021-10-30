Японские танцовщицы сняли видео на музыку украинской группы: невероятное видео

Японская студия танца выпустила ролик, который записала на песню известной украинской группы Dakh Daughters. Группа поблагодарила "японских сестер" за увлекательное видео.

Японская танцевальная студия En Dance Studio презентовала клип о добре и зле еще в августе этого года. Однако украинской аудитории о нем стало известно лишь на днях.

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Все потому, что сначала танцовщицы не придерживались авторского права и не сообщили Dakh Daughters об использовании их музыки.

Смотрите видео En Dance Studio на песню Dakh Daughters:

Но сама группа на это не обиделась. На странице в инстаграме участницы выразили благодарность за распространение украинских песен.

Спасибо японским сестрам за такое видео,

– написали Dakh Daughters.

En Dance Studio использовала песню Rozy / Donbass. На ютубе эта композиция набрала уже более 3 миллионов просмотров.

Dakh Daughters – Rozy / Donbass: смотреть видео

Реакция сети

В комментариях под видео японских танцовщиц множество отзывов от украинцев:

Украина богата на талантливых исполнителей! Японцы очень круто танцуют под украинскую музыку!";

"Круто, что украинские группы становятся популярными за пределами нашей страны. Классные танцы";

"Невероятное сочетание культур. Спасибо за такое откровенное исполнение";

"Вау!!! Это просто невероятно!!! Лучшее, что я видел и слышал за последнее время";

"Крутое видео! Японские девушки такие же талантливые, как и наши Dakh Daughters!";

"Просто фантастическое исполнение! Передали всю атмосферу песню в этом танце";

"Очень хорошо, аж волосы на голове зашевелились".

Что известно о Dakh Daughters