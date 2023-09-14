Воспевала оккупантов, а теперь вспомнила украинский: где сейчас Яна Соломко из "Холостяка-1"
Источник:Яна Соломко
Участница "Холостяка" и певица Яна Соломко неожиданно показалась в Соединенных Штатах и заговорила на украинском языке. До этого Соломко пела для окупантов и жила в России.
Певица Яна Соломко (псевдоним – SOYANA) перебралась в Москву еще в 2020 году, где пыталась сделать себе карьеру. Похоже, что у артистки не получилось – на днях она опубликовала сообщение, которое смутило украинцев.
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Яна Соломко заговорила на украинском
1 сентября Яна Соломко опубликовала фотографии с дочерью и ее школьным рюкзаком в руках. В инстаграме певица указала местонахождение – Майами. Очевидно, артистка перебралась в Соединенные Штаты и именно туда отправила дочь в школу.
Скандальная исполнительница не только сбежала из России, но и заговорила по-украински. Ее фотографии подписаны соловьиной: "С днем знаний", – поздравила Соломко.
Яна Соломко в США / Скриншот с инстаграма
В комментариях под фото за Яну пытаются вступиться россияне, которых артистка развлекала в предыдущие годы. Но украинцы четко дают понять – они не забудут циничных поступков певицы.
- "Уже и с рашки поперли? Блин, никак карьера не выходит. Но хоть Украину не стыди, не пиши по-украински";
- "Переобулась, пока летела. Настолько скользких людей первый раз вижу";
- "Из твоего черного рта еще звучит украинский язык? Беспринципность высокого уровня";
- "Ты в Америке как беженка или как?";
- "Не стыдишь украинский язык! Ты его не достойна, позорище".
Что делала Соломко в Москве и как реагировала на войну
- Яна Соломко – уроженка Полтавщины, финалистка "Холостяка-1", участница шоу "Шанс" и группы Real O. Ей не нравилось, как ее принимали в Украине, поэтому она уехала в Москву.
- 24 февраля 2022 года артистка выступила против войны со словами: "Нет слов... По всей Украине объявлено военное положение. В Киеве вся наша семья. Молимся за вас. Нет войне! Миру всем!". Затем Соломко замолчала на 5 месяцев, а уже летом выступила на российском концерте, затем появлялась на фестивалях и церемониях наград.
- Впоследствии ее подобрал еще один предатель Юрий Бардаш. У Яны получился циничный клип о том, как она хочет оккупантам вернуться домой с победой.