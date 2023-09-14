Воспевала оккупантов, а теперь вспомнила украинский: где сейчас Яна Соломко из "Холостяка-1"

Участница "Холостяка" и певица Яна Соломко неожиданно показалась в Соединенных Штатах и заговорила на украинском языке. До этого Соломко пела для окупантов и жила в России.

Певица Яна Соломко (псевдоним – SOYANA) перебралась в Москву еще в 2020 году, где пыталась сделать себе карьеру. Похоже, что у артистки не получилось – на днях она опубликовала сообщение, которое смутило украинцев.

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Яна Соломко заговорила на украинском

1 сентября Яна Соломко опубликовала фотографии с дочерью и ее школьным рюкзаком в руках. В инстаграме певица указала местонахождение – Майами. Очевидно, артистка перебралась в Соединенные Штаты и именно туда отправила дочь в школу.

Скандальная исполнительница не только сбежала из России, но и заговорила по-украински. Ее фотографии подписаны соловьиной: "С днем знаний", – поздравила Соломко.



Яна Соломко в США / Скриншот с инстаграма

В комментариях под фото за Яну пытаются вступиться россияне, которых артистка развлекала в предыдущие годы. Но украинцы четко дают понять – они не забудут циничных поступков певицы.

"Уже и с рашки поперли? Блин, никак карьера не выходит. Но хоть Украину не стыди, не пиши по-украински";

"Переобулась, пока летела. Настолько скользких людей первый раз вижу";

"Из твоего черного рта еще звучит украинский язык? Беспринципность высокого уровня";

"Ты в Америке как беженка или как?";

"Не стыдишь украинский язык! Ты его не достойна, позорище".

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