Украинские медийные лица решили обратиться к Путину – диктатору, развязавшему жестокую войну против Украины. На этот раз их сообщение было лаконичным.

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Звезды обратились к Путину

Видео записали знаменитости из разных сфер: музыканты, блоггеры, телеведущие, юмористы. Среди них Дмитрий Комаров, Геннадий Ветер, Jamala, Mamarika, Юлия Санина, Юрий Ткач, Рамина Эсхакзай, Александр Пономарев, Kalush, Alina Pash, Злата Огневич, Ната Жижченко, Юрий Горбунов, Dzidzio, Alyona Alyona, Оля Полякова, Василиса , Melovin, Коля Зырянов, Алан Бадоев, Иван Дорн, Евгений Клопотенко, The Maneken, Влада Юрченко, Андрей Шатырко.

Все они говорят на камеру только одну фразу на украинском и русском языках: "Путин, достаточно убивать".

Звезды обращаются к Путину:

Напомним, ранее знаменитости прочли трогательные стихи об Украине . Во флешмобе приняли участие Оля Полякова с дочерью, Дзидзьо, Юлия Санина, Виталий Козловский и другие.