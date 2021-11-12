Я знаю себе цену – почему Евгений Кот не возвращается на "Танцы со звездами"

Уже второй год Евгений Кот не участвует в "Танцах со звездами". Он ушел из проекта после победы с Ксенией Мишиной. Как выяснилось, продюсеры приглашают его каждый сезон, но для танцора это пройденный этап. Кроме того, гонорары на шоу, по его мнению, слишком малы.

33-летний Евгений Кот стал секс-символом "Танцев со звездами". За три сезона он успел выйти на паркет с самыми горячими партнершами – Надею Дорофеевой и Мишель Андраде, а с Ксенией Мишиной даже завоевал кубок. После феерической победы его путь на шоу закончился. Знаменитость считает, что ушел вовремя.

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"Меня приглашают каждый год. Все мои участия в этом проекте были успешными, поэтому этот проект – пройденный этап. Я поставил в нем хорошую точку", – заявил Евгений Кот.

Более того, он проговорился, что на "Танцах со звездами" платят мало. Хореограф не рассекретил сумму своих гонораров, однако признался, что его усилия не стоят таких денег.

Я человек, знающий цену себе, своей профессии. Не хотелось тратить так много времени, сил и здоровья, и при этом не зарабатывать столько, во сколько я оцениваю свой труд,

– откровенно рассказал Евгений Кот.

Поэтому, хореограф выбрал для себя другой проект – "Україна має талант", где сел за судейский стол с экс-партнершей по "Танцам" Ксенией Мишиной и Сергеем Притулой. По словам Кота, роль судьи ему более интересна.

Евгений Кот и Ксения Мишина на "Танцах со звездами" / Фото из инстаграма танцора

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