"Я за Украину": группа Imagine Dragons отменила концерты не только в Киеве, но и на России
Источник:Инстаграм Imagine Dragons
Американская инди-поп группа Imagine Dragons отменила концерт в Украине в рамках мирового тура, который должен был состояться 3 июня 2022 года. Вместе с тем, отменили концерт в стране-агрессоре Москве.
Известно, что группа даст концерт в разных городах Европы в рамках тура Mercury World Tour. Украинский концерт был запланирован на 3 июня в национальном спортивном комплексе "Олимпийский" в Киеве. После этого американцы должны были дать два концерта в России – 5 июня на стадионе "Лужники" в Москве, и 7 июня – на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге.
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Европейский тур Imagine Dragons / Фото с инстаграма группы
Но "в свете недавних событий группа сообщила, что концерты в России и Украине отменяются".
Наши мысли с Украиной и другими гражданами, страдающими от этой ненужной войны,
– написали музыканты в своем инстаграме и прикрепили изображение украинского флага.
Свою позицию относительно войны России с Украиной также выразил лидер группы Дэн Рейнольдс.
"Я – за Украину. Нажимайте на линк в "биографии", чтобы узнать, как помочь", – написал мужчина.
В комментариях его символически поблагодарила украинская ведущая Екатерина Осадчая и десятки других украинцев.
Дэн Рейнольдс поддержал украинцев / Фото из инстаграма вокалиста
- Отметим, что музыканты и Дэн Рейнольдс уже ранее были в Украине с концертом в 2018 году на стадионе "Олимпийский". Тогда на событие приехали более 50 тысяч человек со всей Украины.
Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.
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