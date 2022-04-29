Я все делаю правильно, – Полякова о разговоре с Собчаком и критике из-за интервью

Украинская певица Ольга Полякова недавно дала интервью Ксении Собчак. Она рассказала, о чем говорила с журналисткой вне камер.

Украинская певица Оля Полякова дала короткое интервью российской журналистке Ксении Собчак. Тогда на нее свалилась груда хейта.

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О чем Полякова говорила с Собчаком

Оля Полякова призналась, что на самом деле журналистка поддерживает украинцев, однако не может этого делать публично из-за цензуры.

Собчак все знает об Украине. Она настроена как большинство думающих людей в России. Она в приватных разговорах поддерживает. Вопрос №1 – чтобы это было не изрезано. Я получила порцию хейта по этому поводу, но я его не считаю,

– сказала Оля Полякова.

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Исполнительница поделилась, что хотя сама Собчак не занимает определенной позиции, люди в ее интервью говорят все, что считают нужным. К тому же ролик не был смонтирован, то есть удалось избежать того, что слова могли вырывать из контекста.

А я считаю нужным на огромную русскоязычную аудиторию Собчак донести правду с первых уст. Для меня это абсолютно важно. Каждый день всем людям в мире говорить о том, что у нас происходит. Что у нас война, что у нас геноцид, что у нас изнасилование детей, женщин, что у нас кошмар,

– сказала звезда.

"И то, что я могу это донести без порезанного текста на огромную русскоязычную аудиторию – для меня это очень важно. Ведь если это предупредит хотя бы одного человека, который захочет взять оружие в свои руки и прийти в мою страну убивать; или если это убедит какую-то тетку не пускать своего мужа или сына сюда нас убивать, значит, я все делаю правильно... Мне не нужно рассказывать, кому мне давать интервью, зачем, хоть черту лысому, чтобы убедить хоть некоторое количество населения не идти сюда, не брать оружие и не убивать мирных украинцев", – добавила Оля Полякова.

Интервью Оли Поляковой: смотрите видео