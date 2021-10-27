Я вас люблю, – Наталья Орейро заговорила на русском и поблагодарила за гражданство

В понедельник, 25 октября, Путин предоставил российское гражданство актрисе Наталье Орейро, которая неоднократно признавалась в любви к РФ. Звезда "Дикого ангела" публично поблагодарила за "огромную честь". Более того, латиноамериканка защебетала на русском.

Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро не может насладиться российским гражданством. Она не стала бить поклоны только хозяину Кремля Владимиру Путину, а обратилась ко всем фанатам.

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Звезда сериалов "Дикий ангел" и "Богатые и знаменитые" пообещала, что теперь будет любить Россию больше, чем последние 20 лет.

Дорогие друзья! Я хочу поблагодарить Россию и всех ее граждан за огромную честь, оказанную мне этим признанием. Наши отношения основаны на более чем двадцатилетней любви, и я чувствую, что эта связь станет еще крепче. Я вас люблю,

– заявила Наталья Орейро.

В видеообращении латиноамериканская звезда не стала благодарить Россию от имени своего 9-летнего сына Мерлина, которому также присвоили гражданство.

даже до получения гражданства актриса дублировала подписи к сообщениям на русском языке. Судя по далеко неидеальному произношению на последнем видео, с этим Наталье Орейро помогали русскоязычные ассистенты.

Стоит напомнить, что популярность Наталье Орейро принесла главная роль в телесериале "Дикий ангел", который вышел на экраны в 1998 году. Тогда и началась ее "крепкая связь" с Россией: