Я уже почти не плачу, – солистка группы KAZKA рассказала, как помогает военным

Солистка украинской группы KAZKA после атаки врага в Киев уехала на западную Украину. Сейчас она помогает плести маскировочные сетки, печет хлеб, отправляет необходимые вещи в горячие точки.

Гражданские украинцы делают все для того, чтобы хоть немного помочь военным. Сейчас наши воины дают достойный отпор оккупантам и им, как никогда, нужна наша поддержка.

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Александра Зарицкая помогает военным

Артистка не рассказывает, куда отправилась, но рассказала, что сейчас на Западе. Там она помогает в одной из школ. Там она вместе со многими девушками плетет маскировочные сетки для наших военных. Также помогает с выпечкой хлеба, сбором и ссылкой вещей для людей, которые находятся в горячих точках. Чтобы поднять боевое настроение, Александра поет вместе со всеми, кто пришел в школу.

Я уже почти не плачу. В то же время чувствую огромную гордость. Гордость за наш народ, нашу страну, нашу силу и единство. Я верю каждую секунду, каждой клеткой моего естества, что скоро наступит мир и мы все сможем вернуться домой,

– отметила Зарицкая.

Путь домой будет длинным. Для многих людей он уже не будет тем же, но мы все отстроим и будем жить как свободный и, как никогда, сильный народ. А все преступники обязательно будут наказаны. Просто так мы этого не оставим.

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Текст публикации Александры Зарицкой:

Мы уже несколько дней в западной Украине. Помогаем, чем можем. Плетем маскировочные сетки, печем хлеб, отправляем необходимое в горячие точки. А еще поднимаем настроение детям и взрослым. Я уже почти не плачу. В то же время чувствую огромную гордость. Гордость за наш народ, нашу страну, нашу силу и единство. Я верю каждую секунду, каждой клетке моего естества, что скоро наступит мир и мы все сможем вернуться домой. Это будет долгий путь и наш дом уже не будет тем же, но мы отстроим его и будем жить как свободный и, как никогда, сильный народ. Все причастные к этой трагедии преступники получат свое и останутся в истории только как напоминание и предостережение детям будущего. Слава Украине!