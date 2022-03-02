Елена Зеленская вчера в своей публикации в инстаграмме поблагодарила всех женщин, которые не сдаются в это тяжелое время и продолжают работать и помогать другим. Сегодня первая леди обратилась к мировому сообществу, опубликовав видеоролик, в котором показала, к чему привело вторжение кафиров на нашу землю.

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За 7 дней русские захватчики разбомбили военные базы, стратегические объекты и начали наносить удары по гражданским. От сокрушительных рук окупантов страдают мирные жители, оставшиеся без жилья и ночующие в укрытиях. Под обстрелами рождаются дети, а пенсионеры вынуждены прятаться в бомбоубежищах и подвалах.

Первая леди Елена Зеленская отметила, что наши военные сражаются за мир в других странах.

"Это – Украина прямо сейчас. Этот ролик для того, чтобы мир увидел – у нас война. Из-за нападения Путина украинцы каждую ночь ведут детей в подвалы и дерутся с врагом под стенами родных домов. Украина – миролюбивая страна. Мы против войны и не нападали первыми. Но мы не собираемся сдаваться. Мир, смотри: мы бьемся за мир и в ваших странах", – написала Зеленская.

В комментариях под сообщением украинцы отметили, что никому не отдадут нашу страну и будут биться до конца, пока не одержим победу. Свои комментарии также оставили граждане других стран, заявивших, что всем сердцем сейчас с нашим народом.

"Господи сохрани нашу Украину";

"Мы вместе, мы победим";

"Ваш мужчина – герой";

"Верим, что у нас все будет хорошо";

"Родная Украина, держись, мы выстоим".