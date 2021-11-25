Я упрямая – из-за чего ссорятся суперфиналисты "Танцев" Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар
Источник:"Твій день"
Пара олимпийской чемпионки Ольги Харлан и танцора Дмитрия Дикусара прошла в суперфинал "Танцев со звездами". Знаменитости признались, что во время работы над выступлением у них не обходится без конфликтов. Часто ссоры происходят из-за упрямства спортсменки.
Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар являются претендентами на победу в шоу "Танцы со звездами". В суперфинале проекта они покажут танец, который продемонстрирует весь их путь от поражений до побед. Путь пары на "Танцах" тоже был непростым – у них частенько были конфликты.
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Почему конфликтуют Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар
Олимпийская чемпионка призналась, что является очень настойчивой. Иногда она не хочет уступать партнеру, даже когда тот дает ей хорошие советы.
Я упряма и это нормально. Признаюсь, что у меня болят ноги в туфлях и на репетиции я акцентировала на том, что в воскресенье эфир и я должна привыкнуть. Дима же настаивал, что я должен их снять и репетировать в кроссовках, чтобы оттачивать движения, а не отвлекаться на боль. В конце концов я прислушалась к Диме и переобулась, но немного пререканий все же было,
– вспомнила спортсменка.
Дмитрий Дикусар и Ольга Харлан / Фото из инстаграма Ольги Харлан
Сейчас пара верит в победу. Хоть в начале шоу Ольга Харлан думала, что покинет проект в 5 – 6 выпусках, потому что не имела фан-базы и не умела танцевать.
"Но я верила, что благодаря своему труду, и тандему с Димой я смогу научиться танцевать и пройти дальше. Я не привыкла сдаваться", – подчеркнула звезда.
Дмитрий Дикусар также уверен, что у них все получится. Он верил в пару с первых эфиров.
"Когда мне сказали, что я буду танцевать с олимпийской чемпионкой Олей Харлан, и я увидел наши фамилии рядом, то почувствовал, что для меня это большая честь. Я знаю Олю уже несколько месяцев и все равно каждый раз ловлю себя на мысли, что я танцую со спортсменкой номер один в мире. Я верю в этого человека и в победу на 100%", – поделился Дмитрий Дикусар.
Какие пары конфликтовали на "Танцах со звездами"
- MELOVIN и его партнерша Лиза Русина всегда демонстрировали тепло и дружбу. Но однажды у них произошел конфликт. По словам танцовщицы, это произошло на тренировке. "Он разозлился и наговорил мне всяких слов. Правда, потом пришел с цветами извиняться", – поделилась она.
- Евгения Власова чуть не покинула шоу из-за ссоры с танцором и победителем прошлого сезона Максом Леоновым. Певица не хотела танцевать с Леоновым еще с самого начала, потом она поскандалила с мужем перед третьим эфиром проекта. Впоследствии Власовой не понравилось, как Макс прокомментировал их конфликт в видеодневнике. Все же, тогда пара нашла общий язык и продолжила путь на проекте.