Я потеряла много крови, – Cardi B ответила на слухи о пластике после тяжелых родов

Американская рэперша Cardi B месяц назад стала мамой во второй раз. На одном из светских выходов звезда имела непревзойденный вид, поэтому фаны заподозрили, что она сделала пластическую операцию. Cardi B эти слухи опровергла и заявила, что имела тяжелые роды.

На Неделе моды в Париже известная американская исполнительница Cardi B появилась в эпатажном образе. Поклонники были впечатлены ее аутфитом и фигурой после вторых родов. Однако некоторые фаны заподозрили, что звезда прибегла к пластической операции.

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Cardi B о вероятной пластической операции

Рэперша призналась, что она не делала пластическую операцию. По словам звезды, у нее могли частично увеличиться бедра после родов. На этом фоне поклонникам и могло показаться, что Cardi B имеет очень похудевший живот.

Вы не можете делать операцию после родов, особенно я. Я потеряла много крови, друзья,

– поделилась исполнительница.

Cardi B призналась, что ее роды были "сумасшедшими" и очень сложными. Поэтому она никак не могла лечь под нож хирурга. В то же время рэперша добавила, что ей нравится быть откровенной и настоящей перед фанами.

Знаменитость подчеркнула, что новоиспеченным мамочкам не стоит беспокоиться о своей фигуре сразу после рождения ребенка. Она призналась, что просто ищет удачные позы, чтобы иметь лучший вид перед камерами, но будет бороться с лишним весом и "дряблым" животиком.



Cardi B / Фото из инстаграма Cardi B

Cardi B стала мамой: что известно