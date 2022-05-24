"Я поставил на весы": знали ли организаторы Евровидения, что Kalush заявит о Мариуполе

После выступления Kalush Orchestra в финале конкурса Евровидения 15 мая во всю Европу раздалась просьба Олега Псюка спасти Мариуполь и бойцов на "Азовстали". Исполнитель поделился, что планировал это сказать и понимал, что ставит на вес – дисквалификацию и шанс спасти жизнь украинцев.

Когда Kalush Orchestra выступил в первом полуфинале Евровидения с песней "Stefania", тысячи украинцев обвиняли группу в том , что они молчат о критической ситуации в Мариуполе. Недовольство выражали даже украинские звезды – Alina Pash и Настя Приходько. Однако многие понимали, что такой поступок может стоить Украине дисквалификацией с конкурса, потому что в шоу запрещено озвучивать политические или военные призывы.

К слову Я бы корил себя, – солист Kalush Orchestra о призыве на Евровидении спасти Мариуполь

Однако Kalush Orchestra поразил всю Европу и Украину, когда заявил о Мариуполе.

Знали ли об этом организаторы

Олег Псюк рассказал, что организаторы предыдущего конкурса ничего не знали об их планах сказать что-то за Мариуполь.

Договоренностей никаких не было потому, что никто бы нам такого разрешения не дал. Но да, я планировал это сказать, и сказал. Были конечно переживания относительно дисквалификации, но я просто поставил на вес: либо дисквалификация по Евровидению (это довольно важно), либо возможность спасти тысячи украинских жизней (это все же еще важнее). Поэтому я выбрал второй вариант,

– говорит Псюк.

Что касается того, где бы исполнитель хотел, чтобы прошло Евровидение-2023 в Украине, то это Киев:

"Не знаю, где бы хотел, но уверен, что это вероятнее всего будет Киев. Потому что провести Евровидение – это не конкурс КВН, это все же очень массовое событие. И я не уверен, где у нас еще можно это сделать кроме Киева".

Шутит, что в его родном Калуше тоже было бы круто, ведь столько туристов в Калуше при жизни еще не было.

В частности, лидер группы Kalush Orchestra обратился ко всем военным и поблагодарил за их борьбу.

"Большая благодарность каждому из защитников, кто обороняет нашу страну. Надеемся, что как можно скорее наступит тот день, когда все это закончится, когда наступит победа и спокойствие, и все заживут наконец мирно в своих домах", – подытожил Олег.

Олег Псюк на ютуб-канале LAVRIN: видео онлайн