Я подавился и не мог дышать, – Влад Яма вспомнил, как едва не умер на новогоднем корпоративе
Источник:"Новый канал"
Танцовщик Влад Яма один из немногих звезд, которые в новогоднюю ночь были с семьей, а не на корпоративах. Все потому, что у него есть горький опыт выступлений 31 декабря. Однажды хореограф едва не задохнулся из-за метафана.
Свой первый новогодний корпоратив Влад Яма запомнил на всю жизнь. Он состоялся в 2003 году, когда 21-летний юноша был участником шоу-балета Елены Коляденко Freedom. Тогда никому неизвестный "лысый мачо", как его прозвала хореограф, стоял в последней линии. Это едва не стоило ему жизни.
Читайте также Забытый гонорар и перебор с алкоголем: самые курьезные новогодние истории от звезд
Как Влад Яма едва не умер на Новый год
В новогоднюю ночь 18 лет назад балет Freedom выступал на банкете в Киеве. Под бой курантов танцовщики откупорили шампанское, а сверху полетел метафан. Похоже, Новому году Яма радовался с открытым ртом, так что конфетти попало ему в горло.
На сцене я подавился метафаном и едва не умер. Вот бьют часы – три, два, один, бах. Я сделал вдох и понял, что не могу дышать. Я стоял последним, меня никто не видел, не мог помочь,
– вспомнил Влад Яма.
Он упал на сцену, разбив бокал, и стал кашлять. К счастью, метафан вышел сам. Однако эти полминуты были самыми страшными в жизни танцовщика.
Какие курьезы случались со звездами в новогоднюю ночь
- Эксклюзивно для 24 канала Владимир Дантес рассказал, что в 2010 году, когда выступал на Майдане в составе группы "ДиО.фильмы", напился водки с Вадимом Олейником. В лютый мороз парни выступали полуобнаженными, поэтому согревались алкоголем.
- Лидер группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец встречал Новый год в компании японца. Он был коллегой его жены.
- "Холостячка" Злата Огневич в новогоднюю ночь осталась без гонорара. Конверт с деньгами за одно из выступлений она забыла в такси.
- Андрей Данилко всегда встречает Новый год на сцене, однако однажды остался без корпоративов. Так, 31 декабря он накрыл стол с "Шубой" и "Оливье" и постригся "под котелок".