"Я отказывала себе во всем, чтобы иметь жилье": россияне разбомбили квартиру блогерки Алины Доротюк

Журналистка Алина Доротюк, ведущая ютуб-канал Dorothy, призналась, что россияне полностью разрушили ее квартиру под Киевом. Она пожаловалась, что экономила на всем, чтобы до 33 лет иметь жилье, но его больше нет.

В 25 лет Алина Доротюк купила квартиру в селе Бузова под Киевом. Ее ЖК стоял на берегу озера, а сейчас полностью разрушен. Блогерша до последнего верила, что дом, в который он вкладывался целых 8 лет, уцелеет, но россияне обстреляли каждый этаж дома.

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Алины Доротюк о разбомбленной квартире под Киевом

Что ты потеряла? Квартиру? Подумаешь. Зато у тебя такой шанс на новую жизнь. Поезжай, путешествуй, выдохни. Как меня за*бало это обесценение. А меня спросить никто не хочет, хочу ли я новую жизнь?

– эмоционально обратилась журналистка.

Она призналась, что "отказывала себе во всем, чтобы в 33 иметь свое отдельное жилье", вкладывала в квартиру каждый миллиметр души, но рашисты вдребезги разрушили его снарядами.

Дом Алины Доротюк в селе Бузова под Киевом: фото, видео

в марте блогерша рассказывала, что успела забрать только двух кошек, овчарку, спортивный костюм, белье, документы и рабочий ноутбук. На Запад Украины она уехала с мамой и отчимом.

В начале мая Алине Доротюк исполнилось 34 года, и, хотя все советуют ей уехать за границу и начать там новую жизнь, она упорно отказывается.

"Я лично никуда, бл*ть, не поеду! Потому что у меня здесь семья. И они для меня самое родное и дорогое, что у меня есть. И если на них упадет ядерка 9-го, я хочу, чтобы она упала и на меня! Потому что без них я не то что жить, дышать не могу", – призналась журналистка.

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Полный текст публикации Алины Доротюк:

Что ты потеряла? Квартиру? Подумаешь. Зато у тебя такой шанс на новую жизнь! Поезжай, путешествуй, выдохни. Как меня за*бало это обесценение! Я его слышу постоянно от всех почти. А меня спросить никто не хочет, хочу ли я новую жизнь?

Я не осуждаю никого, кто уехал за границу. Но я лично, бл*ять, никуда, не поеду! Потому что у меня здесь семья. И они для меня самое родное и дорогое, что у меня есть. И если на них упадет ядрышка 9-го, я хочу, чтобы она упала и на меня! Ибо без них я не только жить, дышать не могу.

А по поводу квартиры, я отказывала себе во всем, чтобы в 33 иметь свое отдельное жилье, в которое было вложено каждый миллиметр моей души. Которую рашисты разрушили своими снарядами до основания.

И еще, по поводу языка. Да говорите вы той кацапской, ваше право. Но не удивляйтесь, чего война до сих пор продолжается. И да, я очень мечтаю, чтобы вся Украина наконец-то заговорила родным, таким певучим языком.