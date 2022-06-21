Я очень им горжусь, – Наталья Карпа поздравила своего кума Тополю с днем рождения

Украинская певица Наталья Карпа давно дружит с лидером группы "Антитела" Тарасом Тополей. А несколько лет назад, кроме дружеских отношений, их еще и соединила дружба – он стал крестным дочери Натальи Златы.

В конце 2019 года у Наталки Карпа родилась дочь Злата от мужа Евгения Терехова. Той же зимой состоялось крещение девочки, где обет быть хорошим крестным отцом дал Тарас Тополя, а также подруга Наталки Татьяна Антонян.

К слову "На передовой под шкварчение раций": как Тарас Тополя встретил 35 день рождения

На протяжении лет Наташа сохраняет теплые отношения с кумом, а сейчас особенно за него волнуется, ведь тот служит стране с начала российского вторжения 24 февраля.

"Этот парень присутствовал (а иногда, и активно участвовал) во многих моих ключевых жизненных моментах, но сегодня не обо мне, а о нем, о нашем имениннике Тарасе Тополе, лидере группы "Антитела", суперовом артисте, хорошем папе и муже, кумире миллионов и Златкиного крестного!" – написала Карпа.

У каждого человека есть своя глубина, а у Тараса она необъятна! Мне повезло в определенный момент с ним познакомиться и почувствовать мощь и мудрость этого парня! Я честно скажу, – я очень им горжусь! К тому же в разных плоскостях жизни он проявляет себя очень достойно и достойно! Он пример для многих из нас!

– заявила Наталья.

Звездная кума пожелала Тарасу вернуться домой целым и невредимым к своей семье, любимой Alyosha и троим детям.

Тарас Тополь крестил дочь Наталки Карпы / Фото из фейсбука певицы

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Отметим, что лидер группы "Антитела" Тарас Тополя 21 июня празднует 35-й день рождения, а группа "Антитела" – 14 лет с начала создания. Он признался, что испытывает смешанные ощущения в этот день, в то же время 117 днем войны.

Еще один год прожит. Впервые встречаем День рождения на передовой под шкварки раций (как хорошо, что они есть). По позициям работает русский танк, минометы. К счастью, за ночь ни одного раненого и убитого. Однако, атмосферка еще та,

– признался Тарас Тополь.



Тарас Тополь празднует 35-летие на передовой / Фото из инстаграмма группы