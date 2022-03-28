Я не сбежал, – Анатолий Анатолич, который с женой и детьми уехал во Францию, ответил на хейт

На днях Анатолий Анатолич признался, что уже не в Украине под обстрелами, а за границей. Он с женой и тремя детьми уехал в маленький городок во Франции. Его тут же окрестили "трусом", но шоумен не смолчал.

Пользователей инстаграма возмутило, что Анатолий Анатолич сумел пересечь границу, несмотря на военное положение, когда мужчинам от 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны. Однако прилетело ему не только за "звездные льготы", но и за то, что "скрылся за юбку жены", пока его коллеги защищают страну с оружием в руках.

К теме Пока коллеги защищают Украину: Анатолий Анатолич с семьей уехал за границу

Анатолий Анатолич из Франции отвечает хейтерам

Шоумена нисколько не корит себя, что в безопасности, пока его звездные товарищи отвоевывают Киев – Андрей Хливнюк из "Бумбокса", Тарас Тополя из "Антитіл", Фагот из ТНМК и другие. Анатолич уверен, что как многодетный отец сделал все правильно – вывез семью подальше от взрывов и российских ракет.

Я не воспринимаю эту поездку как туристическую, и моя семья не воспринимает ее как туристическую. Я хочу, чтобы все понимали: я не уехал отдыхать, я не сбежал из страны! Я сделал то, что должен сделать отец для своей большой семьи,

– объяснил Анатолий Анатолич.

Кроме того, звездный отец пожаловался на почти пять дней невероятно сложной дороги. Все вроде бы для того, чтобы "дети имели возможность общаться с другими детьми, выходить на улицу".

Где Анатолич Анатолич был с семьей в первые дни войны

Война застала ведущего под Киевом. Под утро 24 февраля он с женой и детьми прятался в подвале, ведь над Киевским морем, где они живут, был бой.

Дома они продержались три дня, а затем перебрались в город Кагарлык, что в 80 километрах от столицы. Туда Анатолия Анатолича пригласили родители одноклассницы его дочери.

Еще в начале марта шоумен уверял: "Мы в Украине. Мы никуда не едем и я остаюсь здесь", а уже через несколько недель оказался во Франции – с женой Юлей, мамой, тещей и тремя детьми – дочерями Алисой, Лолитой и 8-месячным сыном Нилом.

во Францию ​​звездная семья уехала, потому что туда их пригласили из школы дочерей. Там Анатолию пообещали максимальную поддержку и помощь.