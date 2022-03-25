Екатерина Бужинская активно ведет социальные сети, где распространяет информацию о войне России с Украиной. Недавно исполнительница опубликовала красноречивые публикации по мирному митингу в столице Болгарии – Софии.

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На протесте собралось около десяти тысяч болгар и украинцев, вышедших поддержать наше государство в непростое время борьбы с российскими захватчиками. На митинг Бужинская пришла вместе с детьми и мужем, который очевидно успел уехать из Украины.



Екатерина Бужинская с детьми на митинге в Софии / Фото из инстаграммы

В ходе демонстрации певица решила исполнить гимн Украины. Женщина накинула на себя сине-желтый флаг и спела вместе с митингующими.