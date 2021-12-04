Я люблю, – Злата Огневич о выборе в финале "Холостячки"

В финале 2 сезона "Холостячки" главная героиня Злата Огневич выбрала Андрея Задворного. Девушка подчеркнула, что любит его.

Злата Огневич отметила, что очень волновалась ошибиться, однако решающий выбор делала сердцем. Именно Андрею Задворному она смогла ответить "да".

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Злата Огневич о выборе в "Холостячке"

Этот момент для артистки был долгожданным. Она искренне верила, что сможет встретить на проекте настоящую любовь и произошло именно так.

"Я люблю и готова кричать об этом на весь мир. Моя Вселенная заиграла новыми красками, я ощущаю любовь каждой своей клеточкой! Она проникает сквозь кожу, как миллионы галактик, смотрит в глаза любимому мужчине и шепчет "верю", – написала в заметке Злата.



Злата Огневич и Андрей Задворный в финале "Холостячки" / Фото из инстаграма певицы



Злата Огневич и Андрей Задворный в финале "Холостячки" / Фото из инстаграма певицы



Злата Огневич, Андрей Задворный и Григорий Решетник / Фото из инстаграма певицы

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Текст публикации Златы Огневич:

Такой долгожданный момент для меня! Я искренне верила, что встречу настоящую любовь на проекте и вот она со мной случилась!

Я вновь закрываю глаза и растворяюсь в моменте, когда сказала "да" Андрею и хочу с вами поделиться своими чувствами!

Я люблю и готова кричать об этом на весь мир, моя Вселенная заиграла новыми красками, я ощущаю любовь каждой своей клеточкой! Она проникает сквозь кожу, как миллионы галактик, смотрит в глаза любимому мужчине и шепчет "верю".