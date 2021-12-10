По словам Русланы, многие годы они не рожали детей, поскольку "бурная жизнь не позволяла подойти к этому периоду". Однако сейчас она и ее муж Александр ясно понимают, что хотят стать родителями. Впервые они серьезно к этому подошли в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и Донбасс, и на восточных территориях велись боевые действия и из Донецка побежали первые беженцы.

К слову Это крик души, – Руслана призналась, что мечтает о детях

"Волонтерское движение было очень сильным, потому что дети остались без родителей и там очень много было таких историй. И это однажды было, когда мы затронули эту тему. Я спросила у мужа: "Сашка, а мы сможем?". Мы почувствовали, что сначала нам хочется иметь своего ребенка. Это, наверное, психологически очень сильное свое видение ситуации. А уж когда будешь иметь собственного ребенка, тогда можно поднимать уже другие вопросы", – прокомментировала Руслана.

Руслана и Александр Ксенофонтов / Фото из инстаграма артистки

Руслана поделилась, что они просто решили отложить этот вопрос и настроиться на рождение своего ребенка.

Ибо таким образом можно было бы решить вопрос, но я хочу подарить себе, Саше, всем вам и своей семье маленькую копию Русланы или Саши,

– добавила исполнительница песни "Дикі танці".

Женщина рассказала, что о ее отложенном материнстве думали родители. Они очень беспокоились, что Руслана поставит свою деятельность выше семьи. Но она вышла и сказала, что для нее семья – главное, и она хочет сделать Александра отцом, ведь он мечтает об этом многие годы.

"Наша бурная жизнь не позволяла подойти к этому периоду. И сейчас, несмотря ни на что, сколько бы ни было впереди проектов или бурных событий, я озвучила, что действительно хочу иметь ребенка. Я хочу, чтобы девушки вдохновились сейчас моими словами и позаботились о том, чтобы родить – это круто и, наверное, единственный смысл", – прокомментировала материнство певица.