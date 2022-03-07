Я готов пожертвовать карьерой ради Украины, – Макс Барских снова осудил российскую агрессию

Певец Макс Барских 8 лет развивал карьеру в России. Однако после масштабного вторжения на территорию Украины он вычеркнул Россию из своей жизни. Теперь артист отмечает, что ради Родины готов пожертвовать карьерой.

Большинство украинских артистов после оккупации Крыма и начала войны на Донбассе перестали гастролировать по России. Однако не все. Среди тех, кто продолжал выступать в стране-агрессорке и получал музыкальные премии, был Макс Барских.

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После полномасштабного вторжения России на территорию Украины позиция Барских изменилась. Теперь он заявляет, что больше никогда не будет выступать в России.

Я готов пожертвовать всей своей карьерой ради Украины и того чтобы спасти людей здесь. Мне безразлично, если стану изгнанником на России, ради Бога. Вся Украина усеяна трупами. Там многие города и истории разрушены, убиты семьи, мирные жители. И это сделано настолько варварским способом, что не знаю, смогу ли когда-нибудь простить эти действия,

– сказал Барских.

Когда на Украину пришла война, Макс был в Киеве. Он вместе с миллионами других людей проснулся от взрывов. Мама артиста жила в Херсоне, это его родной город. После атаки русских войск Барских решил срочно эвакуировать самую родную. Также он помогал переехать в безопасные места другим родственникам.

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