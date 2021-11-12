Я его таким еще не знаю, – Елена Кравец о кризисе в отношениях с мужем
Источник:"Твій день"
Украинская юмористка и звезда "Квартала 95" Елена Кравец рассказала о кризисе в отношениях с мужем, который возникал в браке в определенные периоды жизни. Звезда призналась, что вместе с мужем ходила к психотерапевту.
Звезда "Квартала 95" Елена Кравец 19 лет состоит в браке с мужем Сергеем. Но даже такой долгий период жизни вместе не дает гарантии, что все будет гладко.
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Кризис в отношениях Елены Кравец с мужем
Юмористка сравнила супружескую жизнь с игрой. Каждый новый уровень дает новые знания о твоем партнере.
"В браке есть определенные периоды, они как уровни игры. Ты проходишь каждый из них и приобретаешь какие-то новые навыки... мне кажется, что каждый период трансформирует. И наши отношения уже никогда не будут такими, как в начале. И это очень интересно. Мне нравится тот уровень игры, на котором мы сейчас с Сергеем живем", – поделилась она.
Елена Кравец призналась, что и кризисы иногда преследовали супругов. Но семейный психотерапевт помог решить проблемы.
У нас были определенные кризисы и принятие всего в друг друге. Мне кажется, что сейчас мы вышли на такую ровную дорогу и я понимаю, что я его таким еще не знаю. И не буду лукавить, каждый из нас проходит индивидуальную терапию,
– поделилась звезда.
"У нас раньше была совместная терапия, были в нашей жизни обстоятельства, которые привели нас к специалистам. Это очень нам помогло. И это определенный рост, который не может не отражаться на качестве наших отношений в семье. Для меня основной критерий – это легкость", – подытожила артистка.
Елена Кравец с мужем / Фото из инстаграма Елены Кравец
Брак Елены Кравец с мужем
- Юмористы вместе работали в "Квартале 95", еще когда шоу развивалось в Кривом Роге. В один момент между ними появились романтические чувства. В 2002 году Сергей и Елена сыграли свадьбу.
- Уже в следующем году у пары родилась дочь Мария. Проект "Квартал 95" стал более популярным и "переехал" в Киев, так и супругов изменилось место проживания.
- В августе 2016 года Елена Кравец стала мамой близнецов – дочери Екатерины и сына Ивана.