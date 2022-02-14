Быть под постоянным прицелом камер – невероятно сложно, так как нужно хорошо выглядеть, несмотря на настроение, состояние здоровья или время года. Именно поэтому известные личности часто обращаются за помощью к косметологам, стилистам и хирургам, в частности.

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Одной из причин обращения к хирургам является увеличение груди. Кто-то пытается избавиться от детского комплекса, а кто-то – улучшить форму после рождения детей.

Редакция Showbiz 24 призывает тщательно обдумывать изменения в вашей внешности и проверять врачей и клиники, если вы будете обращаться за услугами. Однако помните, что принимать решения должны только вы, а не посторонние люди. Любите себя и принимайте себя такой, как вам комфортно.

Анна Тринчер

Молодая украинская певица и актриса Анна Тринчер всколыхнула все медиапространство новостью об увеличении груди. 20-летняя звезда сериала "Школа" мечтала об этом несколько лет, так как с подросткового возраста комплексовала из-за небольшого размера груди. Анна сделала себе третий размер, однако теперь беспокоится о правильности такого выбора, потому что убеждена, что ей подходил бы и больший.

Анна Тринчер до и после увеличения груди / Фото з инстаграма блогерши

Валерия Юрченко

Украинская блогерша Валерия Юрченко сделала операцию по увеличению груди практически в то же самое время, что и Анна Тринчер, да еще и в той же клинике – Verum expert clinic. В своих соцсетях она написала: "До сих пор не верится, но решилась и записалась еще с осени. Приводила свой организм в порядок, и наконец это случилось, одна из грез после грудного вскармливания и беременности сбылась!"

Валерия Юрченко до и после увеличения груди / Фото из инстаграма блогерши

Слава Каминская

Певица и экс-солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская почти 15 лет назад увеличила грудь. Недавно артистка поделилась, что ее все устраивает, поэтому "донашивает" старые импланты и пока не планирует новую операцию. Но желанный размер она получила не сразу. У артистки от природы были очень маленькие молочные железы, и за один раз поставить большие импланты было невозможно, поэтому операция проходила в несколько этапов. По словам врача, так происходит для того, чтобы успеть растянуть кожу груди для имплантов большего размера.

Слава Каминская до и после увеличения груди / Фото из инстаграма певицы

Надин Медведчук

Блогерша и экс-участница телепроекта "Холостяк" Надин Медведчук сделала маммопластику меньше года назад. Она обращалась к тому же врачу в той же клинике, что и Анна Тринчер и Валерия Юрченко. Как написала девушка в своем инстаграме: "В 9 классе у меня уже был 2 размер, и с четкой разницей (правая больше). Конечно, это видела только я, пуш-ап и лиф создает визуально другой эффект. Но с тех пор я не толстела, и грудь не становилась одинаковой". Это было основной причиной того, что блогерша легла под нож.

Надин Медведчук до и после увеличения груди / Фото из инстаграма блогерши

София Стужук

Среди ряда манипуляций с внешностью у украинской блогерши Софии Стужук имела место и маммопластика. Она сделала ее в прошлом году в Стамбуле, так как там, по словам девушки, очень развита пластическая хирургия. Однако после увеличения груди звезда захотела уменьшить ее вдвое. Она недовольна результатом и планирует снова лечь под нож хирурга. Но врачи подчеркивают – это будет куда сложнее, чем просто вставить импланты.

София Стужук до и после увеличения груди / Фото из инстаграма блогерши

Миша Романова

Певица Миша Романова тоже увеличивала грудь. Эта история даже стала скандальной, потому что, по словам звезды, операция чуть не стоила жизни ее ребенку. Так, артистка сделала маммопластику, когда была на 16 неделе беременности, но не знала о своем интересном состоянии. Со своей стороны, пластический хирург, который делал исполнительнице операцию, Эдгар Каминский, прокомментировал предположение, что от операции мог пострадать ребенок – неправда, поскольку "современные технологии никоим образом не вредят организму".

Миша Романова до и после увеличения груди / Фото из инстаграма певицы

Саша Бо (Пустовит)

Первая украинская блогерша-миллионщица Саша Бо в этом году тоже сделала пластику. Она всегда стремится больше нравиться себе, поэтому делает множество манипуляций с внешностью. Мама двоих сыновей рассказывала, что ее бюст "исчез" после грудного вскармливания. Сейчас 26-летняя девушка никак не нарадуется формам третьего размера. Операцию женщина делала в Киеве.

Саша Бо до и после увеличения груди / Фото из инстаграма блогерши

Автор: Соломия Борух