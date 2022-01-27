Изысканный выход: королева Летиция появилась на публике в роскошном платье вишневого цвета
Источник:Express
Испанская королева Летиция пришла 27 января на церемонию вручения премии в сфере журналистики. Для выхода в свет она выбрала шикарное платье вишневого цвета.
До того как выйти замуж за короля Филиппа VI, королева Летиция работала в сфере журналистики. Сегодня, 27 января, она побывала во дворце, где прошла церемония Luis Carandell Awards – вручение журналистской премии.
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Образ Летиции
Испанская королева удивила публику новым появлением в роскошном look. Она избрала платье длины миди вишневого цвета от Carolina Herrera. В ней Летиция вышла во второй раз – впервые она одела это платье в 2018 году.
Закрытый наряд-футляр на длинный рукав удачно подчеркивал изящную фигуру Ее Величества и имел небольшой вырез в зоне декольте. Королева Испании объединила платье с красными туфлями на высоком каблуке.
Летиция дополнила образ клатчем в тон и серебряными серьгами-подвесками. Слегка накрученные волосы спадали на плечи королевы, а на ее лице красовался макияж с акцентом на глазах. Ее Величество не забыла о защитной маске.Фото нового выхода Летиции можно просмотреть по ссылке.
Последние образы королевы Испании
- На встрече с членами Национального совета Испанской организации против рака Летиция предстала в кожаной юбке и изысканной накидке.
- В твидовом костюме с вышивкой на юбке она появилась на церемонии вручения наград в Мадриде.
- Для деловой встречи испанская королева примерила серый брючный костюм, который объединила с черными туфлями.