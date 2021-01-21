Украинская прима-балерина, судья шоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар отправилась на Мальдивы. Оттуда она публикует яркие фото и видео и рассказывает поклонникам об отдыхе.

Немало знаменитостей отправились в зимние отпуска. Поскольку большинство направлений закрыты из-за пандемии коронавируса, то выбор курорта у звезд невелик. Популярными в этом сезоне являются Мальдивы, куда массово едут туристы. В частности, именно на эти острова полетела семья Екатерины Кухар. На личной странице в инстаграме танцовщица публикует фото и видео с райского отдыха.

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Екатерина Кухар на Мальдивах

Прима-балерина мечтала об отдыхе у моря или океана и ее мечта осуществилась. Вместе с любимым Александром Стояновым, дочерью и сыном Екатерина полетели на Мальдивы. Там она отпраздновала 39-летие и наслаждается каждым мгновением отдыха.

Кухар нежится на солнышке, угощается тропическими фруктами, купается в бирюзовой водичке и отдыхает от насыщенных рабочих дней.

В публикации, какую знаменитость распространила в своем инстаграме, она показала райское утро на Мальдивах. Екатерина похвасталась стройными ножками на фоне бассейна, собственного выхода к океану и красивых пальм.



Екатерина Кухар на Мальдивах / Фото с инстаграма Екатерины Кухар

А в инстаграм-сторис балерина демонстрирует, как проходят ее дни на острове. Она пробует разнообразные водные развлечения, лакомится морепродуктами на ужин и экзотическими фруктами во время завтрака.

Также получают удовольствие от такого отдыха ее дети. Сын и дочь не только принимают солнечные ванны, плавают, но и проводят время с родителями.

Отдых Екатерины Кухар на Мальдивах: смотрите видео онлайн