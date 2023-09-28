Разница колоссальная: Мирошниченко показали, как изменился названный сын после усыновления

Тимур и Инна Мирошниченко обнародовали фото сына до и после усыновления. За время с ними Марсель кардинально поменялся.

Тимур и Инна Мирошниченко усыновили ребенка около нескольких месяцев назад. За это время малыш изменился.

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Как изменился усыновленный сын Мирошниченко

Звездные родители решили наглядно продемонстрировать, как изменился их сын. Они показали первое фото Марселя – таким они увидели малыша впервые. На снимке мальчик расстроен и кажется, что он чуть не плачет.

Это единственное фото, которое Марсель за 1 год и 10 месяцев жизни. Но оно лучше всего иллюстрирует, что каждому ребенку нужна семья,

– поделилась Инна Мирошниченко.



Марсель к усыновлению / Фото из инстаграма Инны Мирошниченко

Вторая фотография – это один из последних кадров усыновленного сына Мирошниченко. Мальчика сфотографировали во время развлечений, когда он искренне улыбался.



Марсель после усыновления / Фото из инстаграма Инны Мирошниченко

Поклонники восхищаются Тимуром и Инной Мирошниченко. Они благодарят, что ребенок получил возможность иметь любящих родителей.

"Инна, я восхищаюсь тобой", – написала Маша Ефросинина.

"Счастлива за малыша. Разница колоссальная, ваша семья совершила чудо для этого мальчика и открыла просто новую вселенную";

"Я просто в восторге, какую колоссальную работу вы проделали и делаете. Счастье вам и вашей семье. После вашей истории мне тоже захотелось сделать хотя бы одного ребенка счастливым";

"Вы отличные родители, ребенок расцвел, видно, что он счастливый мальчик, живущий в любви";

"Рыдать хочется, так больно за этих деток. Вы с Инной образец! Спасибо за то, что есть такие добрые люди как вы";

"На глазах слезы. Слезы уныния за то, что пережил этот ребенок и одновременно слезы радости за то, что ребенок теперь в семье и в любви".

О каких еще переменах рассказывал Тимур

Тимур Мирошниченко рассказывал Елене Кравец, какие физические изменения произошли с названным сыном. Он начал улыбаться и реагировать, показывать свой характер. По словам ведущего, раньше Марсель молчал, даже когда ударялся. Также он развивается в речи – уже называет Инну мамой.

"Если сравнить с тем, что сейчас, то это два совершенно разных человека – глаза, улыбка, эмоции. Он уже понимает, что у него есть родители, а также брат и сестра", – рассказывал Тимур Мирошниченко.