Избитый танцовщик Дорофеевой резко ответил хейтерам, желающим ему смерти

На прошлой неделе танцор из балета Нади Дорофеевой вышел из комы, а на днях вернулся домой. 22-летний Евгений должен не только восстанавливаться после жестокого избиения в Киеве, но и давать отпор хейтерам, которые штурмуют его директ и соцсети матери.

В инстаграм-сторис Евгений Гончаренко признался, что после публичной огласки об избиении возле гей-клуба у него появились как поклонники, так и критики. Если одни верят в его скорейшее выздоровление, то другие забрасывают угрозами и желают смерти. Этот негатив свалился не только на юношу, но и на его маму.

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Танцовщик Нади Дорофеевой не стал отмалчиваться и записал видео с эмоциональным ответом всем недоброжелателям. Евгений подчеркнул, что не будет подстраиваться под других, а будет жить в удовольствие.

Вы меня делаете только сильнее. Благодарю вас за это. Отсутствие серого вещества в ваших коробочках меня очень веселит,

– резко ответил Евгений Гончаренко.

"Я никогда не прекращу одеваться так, как я одевался, а после того, как мне жизнь подарила вторую жизнь, я буду делать это еще ярче и красочнее. Если в вашей постели грустно, скучно и одиноко, нечего совать свой нос в постель других. Не ваше дело, кто с кем спит. Никогда не забывайте, что Вселенная даже негативное слово вернет вам бумерангом в разы сильнее", – добавил танцор.

Как танцовщик Дорофеевой чувствует себя после комы

Парень заявил, что находится под наблюдением лучших врачей, поэтому его состояние постепенно улучшается. Он уже видит на правый глаз и подбирает эскизы татуировки, которой перекроет немалый шрам на шее.

Правый глаз видит значительно лучше. Дырочка на шее постепенно зарастает, еще несколько перевязок и забуду об этой проблеме. Очень много ем, восстанавливаю потерянные 13 килограммов во время сна. Стараюсь много ходить,

– рассказал Евгений Гончаренко.

Он поблагодарил за безумную любовь, которая свалилась на него в сети. Танцор из балета Дорофеевой убежден, что с такой поддержкой он выздоровеет значительно быстрее, чем прогнозируют врачи.



Избитый танцовщик из балета Дорофеевой / Скриншот из инстаграм-сторис Евгения

Жестокое избиение танцовщика Дорофеевой: главное

22-летнего юношу побили утром 1 августа возле столичного гей-клуба Lift.

Мужчина, который работал в Управлении государственной охраны, сильно толкнул друга Евгения, а потом ударил его в голову так, что тот потерял сознание и получил кровоизлияние в мозг.

В больнице танцовщику сделали трепанацию черепа и ввели в искусственную кому. Из-за открытой раны на голове к нему не пускали даже маму, которая могла бы занести инфекцию в стерильную палату.

Через 16 дней Евгений вышел из комы и едва говорил, однако пытался двигаться.

В субботу, 21 августа, танцовщика Дорофеевой выписали домой из больницы. Друзья устроили ему вечеринку, во время которой танцевали и снимали тиктоки.