Избитый танцовщик балета Нади Дорофеевой выступал в России: бурная реакция сети
Источник:фейсбук Ирины Гончаренко
Танцовщик балета Нади Дорофеевой Евгений Гончаренко, которого жестоко избили 1 августа возле гей-клуба, до сих пор находится в коме. После того как стало известно, что парень выступал на территории России, в его адрес посыпались обвинения.
Танцовщика затравили за выступления в стране-агрессоре. Евгений неоднократно ездил туда для участия в талант-шоу.
К слову Мама танцовщика балета Дорофеевой рассказала о его состоянии
Танцовщик Дорофеевой выступал в России
Мать Гончаренко на личной странице в фейсбуке опубликовала скриншот комментариев, где пользователи сети припомнили выступления Евгения в России. Ранее Евгений участвовал в талант-шоу и других проектах страны-агрессора.
Ездил на Россию, ножками дрыгал? Попкой вилял? Так Какого х*ра его здесь лечат? Лишить гражданства и на Россию!
– написал один из комментаторов.
Ирина Гончаренко отметила, что подобных высказываний в адрес ее сына немало. Однако есть много людей, которые поддерживают Евгения и желают ему скорейшего выздоровления.
Избиение танцовщика балета Нади Дорофеевой
- Инцидент произошел 1 августа возле столичного гей-клуба Lift, расположенного на улице Антоновича, 45.
- По сети разлетелось видео, где видно, как военный-охранник спровоцировал конфликт. Он сильно толкнул друга Евгения. После этого между танцовщиком и нападающим началась словесная перепалка. Через несколько минут военный ударил Гончаренко в голову. От этого юноша потерял сознание и упал на землю.
- Евгения госпитализировали. Ему провели трепанацию черепа, диагностировали кровоизлияние в мозг.
- Нападавшим оказался сотрудник Управления государственной охраны Украины.
- Сначала мужчину отстранили от работы, а через несколько дней уволили. Открыли уголовное производство. Нападавшему грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.
- Мама Гончаренко через неделю после нападения рассказала, что сын пробудет в коме еще минимум 10 дней. После этого его попытаются постепенно привести в чувство и диагностировать возможные последствия.