Избитый танцовщик балета Нади Дорофеевой выступал в России: бурная реакция сети

Танцовщик балета Нади Дорофеевой Евгений Гончаренко, которого жестоко избили 1 августа возле гей-клуба, до сих пор находится в коме. После того как стало известно, что парень выступал на территории России, в его адрес посыпались обвинения.

Танцовщика затравили за выступления в стране-агрессоре. Евгений неоднократно ездил туда для участия в талант-шоу.

К слову Мама танцовщика балета Дорофеевой рассказала о его состоянии

Танцовщик Дорофеевой выступал в России

Мать Гончаренко на личной странице в фейсбуке опубликовала скриншот комментариев, где пользователи сети припомнили выступления Евгения в России. Ранее Евгений участвовал в талант-шоу и других проектах страны-агрессора.

Ездил на Россию, ножками дрыгал? Попкой вилял? Так Какого х*ра его здесь лечат? Лишить гражданства и на Россию!

– написал один из комментаторов.

Ирина Гончаренко отметила, что подобных высказываний в адрес ее сына немало. Однако есть много людей, которые поддерживают Евгения и желают ему скорейшего выздоровления.

Избиение танцовщика балета Нади Дорофеевой