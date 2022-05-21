Из-за войны наша семья, как и все в Украине, сейчас разобщена, – Елена Зеленская

По случаю третьей годовщины инаугурации супруги Зеленские дали большое интервью. Елена Зеленская рассказала, как изменилась их семья за эти три года.

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, как изменились президентские супруги из-за войны. Об этом она рассказала в прямом эфире, сообщает 24 канал.

Важно Большое интервью супругов Зеленских на третью годовщину инаугурации: главные тезисы

Елена Зеленская об изменениях в семье на фоне войны

Супруга президента поделилась, что с началом войны практически никаких изменений как в ней, так и во Владимире, так и не произошло.

Я не могу сказать, что что-то изменилось с началом войны. Он как был надежным мужчиной и человеком, так он и остался. Его настройки не изменились, точка зрения не меняется. Семья, конечно, как и все украинские семьи сейчас разобщена. Но никто у меня мужа не отнимет, даже война,

– сказала Елена Зеленская.

"Да, он живет на работе, мы его почти не видим. 2,5 месяца мы вообще не виделись, общались только по телефону. Сейчас у нас было несколько возможностей увидеться. И я вам благодарна также за эту возможность, потому что мы сейчас проводим время вместе. Замечательная возможность попить вместе чаю", – поделилась первая леди. Президент Зеленский по этому поводу добавил: "Свидание в эфире".

Елена Зеленская отметила, что семья не изменилась из-за войны, кроме определенных традиций, которых теперь они не могут соблюдать.

Мы держимся, все хорошо, в нашей семье порядок. Не можем посидеть, поужинать всей семьей, поговорить обо всех делах. Но действительно ждем как и все, что можно будет объединиться снова, как и все семьи в Украине, которые разобщены сейчас, которые ждут своих родных близких и хотят снова быть вместе,

– сказала первая леди.