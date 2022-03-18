О смерти танцовщика балета Национальной оперы Украины сообщила бывшая прима-балерина Татьяна Боровик. Главный режиссер оперы Анатолий Соловьяненко подтвердил информацию о его смерти.

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Через 2 дня после полномасштабного наступления России на территорию Украины, 26 февраля, артист попал под обстрел российских войск и получил тяжелое ранение. Следующие несколько недель он провел в больнице. 17 марта мужчина скончался, прощание с Дацишиным пройдет 18 марта. Его кремируют на Байковом кладбище.



Артём Дацишин на сцене оперы / Фото из открытых источников

Что известно об Артеме Дацишине

Артём Дацишин родился в Херсоне. Окончил Киевское хореографическое училище. За свою карьеру получил немало премий и наград. Гастролировал в Германии, Японии, Швейцарии, США и Франции. Он был лауреатом международного конкурса Сергея Лифаря (1996 год) и Рудольфа Нуриева (1998 год). Его знали как талантливого артиста по таким партиям, как Зигфрид в "Лебедином озере", Принц в "Щелкунчике", Дезире в "Спящей красавице", Альберт в "Жизеле". О его стиле исполнения говорили: академическая выразительность, романтическая возвышенность, психологическая глубина.