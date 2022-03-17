Представители Молодого театра известили трагическое известие и показали ее фотографии. Коллеги Оксаны Швец из Молодого театра говорят о ней исключительно как об уникально светлом человеке.

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"Непоправимое горе в семье Молодого театра. Во время ракетного обстрела жилого дома в Киеве погибла заслуженная артистка Украины Оксана Швец. Светлая память талантливой актрисе! Нет прощения врагу, пришедшему на нашу землю!" – говорится в сообщении.

Журналист Олег Вергелис также сообщил , что женщина погибла этой ночью в результате вражеских бомбардировок в Дарницком районе столицы. Вместе с ней был ее сын Александр, сумевший выжить несмотря на ранения.

Что известно об Оксане Швец

Звезда работала на сцене Киевского молодого театра с первых лет его становления. 10 февраля она праздновала свой 67-й день рождения. В 1986 году стала выпускницей театрального факультета "Карпенко-Карого", затем работала в Тернопольском музыкально-драматическом театре, а затем в Киевском театре сатиры. С 1980 года начала выступать в составе актеров Молодого театра.



Погибла Оксана Швец – актриса Молодого театра / Фото из открытых источников