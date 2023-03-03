Кое-кто заврался: Эмма Антонюк объяснила, почему опубликовала скандальное интервью с Бобулом
Источник:"Детектор медіа"
Четыре дня назад Эмма Антонюк выпустила интервью с народным артистом Украины Иво Бобулом, из которого тот "встал и ушел". Ведущая звонила ему и заявила, что никакого запрета на публикацию не получала.
В разгар скандала 69-летний Иво Бобул попытался перетянуть одеяло и объявил, что не разрешал публиковать интервью. Он якобы "не давал права" Эмме Антонюк заливать видео на ютуб, но "она не послушалась". Интервьюерша это опровергла и намекнула, что артист заврался.
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Почему Эмма Антонюк опубликовала интервью с Бобулом
У меня большой опыт работы на телевидении, и я очень чувствительна к таким моментам. Если бы Иво Бобул озвучил мне запрет на публикацию этого интервью, я бы запомнила. И консультировалась бы с медиа-юристами. Я с уверенностью могу разве повторить: Иво Бобул в разговоре со мной не сказал ни слова о запрете публикации материал,
– прокомментировала Эмма Антонюк.
Иво Бобул на интервью у Эммы Антонюк / Скриншот с видео
Более того, это не единственный факап, который догнал Иво Бобула после интервью. Кто-то сломал страницу артиста в инстаграме и извинился от его имени за "необдуманные и оскорбительные слова". В ответ менеджмент Бобула подчеркнул, что "вины никакой его нет, потому что Иво Васильевич говорит то, что считает нужным, и то, что отвечает его взглядам".
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Скандальные заявления Иво Бобула из интервью Эмми Антонюк
- "Женщины сейчас разбалованы. Очень много хотят от мужчин. Я смотрю на все это и мне просто жалко становится мужчин. Сегодня у нее один, через пару лет другой и так скачет по кроватям, ищет принца. Надо уважать мужчин, нам тоже тяжело. Тем более когда война, с нас спрос больше. Меркантильными стали женщины, очень меркантильными";
- "Нужно на себя посмотреть изнутри, что ты наделала, что ты осталась сама. Кого ты обидела? Того, который тебя любил, который носил тебя на руках. Не мог он достать тебе шубу, и через эту шубу ты пошла к Васе, к Петру";
- "Девушки, надо задуматься, что надо уважать того человека, который тебя выбрал. Может, он не так богат. Душу надо искать, а не деньги. Мы забыли, что каждый человек имеет душу. А мы смотрим деньги, деньги, квартиры, богатство. А молодежи, ребятам надо знать, что есть разные девушки. Есть хорошие девушки, которые сидят по домам и не выходят";
- "Я не оскорбляю женщин, а просто сказал, что изменились женщины. Стали меркантильны. Что такое меркантильность? Думают только о себе, о деньгах, о том, чтобы жить классно, машины, дом. А никто не думает, где мужчина может взять это. Не все могут быть банкирами, "папиками".