Кое-кто заврался: Эмма Антонюк объяснила, почему опубликовала скандальное интервью с Бобулом

Четыре дня назад Эмма Антонюк выпустила интервью с народным артистом Украины Иво Бобулом, из которого тот "встал и ушел". Ведущая звонила ему и заявила, что никакого запрета на публикацию не получала.

В разгар скандала 69-летний Иво Бобул попытался перетянуть одеяло и объявил, что не разрешал публиковать интервью. Он якобы "не давал права" Эмме Антонюк заливать видео на ютуб, но "она не послушалась". Интервьюерша это опровергла и намекнула, что артист заврался.

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Почему Эмма Антонюк опубликовала интервью с Бобулом

У меня большой опыт работы на телевидении, и я очень чувствительна к таким моментам. Если бы Иво Бобул озвучил мне запрет на публикацию этого интервью, я бы запомнила. И консультировалась бы с медиа-юристами. Я с уверенностью могу разве повторить: Иво Бобул в разговоре со мной не сказал ни слова о запрете публикации материал,

– прокомментировала Эмма Антонюк.

Иво Бобул на интервью у Эммы Антонюк / Скриншот с видео

Более того, это не единственный факап, который догнал Иво Бобула после интервью. Кто-то сломал страницу артиста в инстаграме и извинился от его имени за "необдуманные и оскорбительные слова". В ответ менеджмент Бобула подчеркнул, что "вины никакой его нет, потому что Иво Васильевич говорит то, что считает нужным, и то, что отвечает его взглядам".

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Скандальные заявления Иво Бобула из интервью Эмми Антонюк